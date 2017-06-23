В Петербурге покажут морскую версию зенитного комплекса «Панцирь»

В России завершена разработка морского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) «Панцирь-МЕ», презентация пройдет в Петербурге, во время Международного военно-морского салона МВМС-2017. Об этом, как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе госкорпорации «Ростех», заявил генеральный директор компании Сергей Чемезов.

Он отметил, что комплекс уже запущен в серийное производство.

«Панцирь-МЕ» — экспортная версия комплекса «Панцирь-М», разработанного по заказу ВМФ России. Макеты «Панциря-МЕ» демонстрировались на выставках вооружений с 2011 года.

В ноябре 2016 года замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что «Панцирь-М» закончил предварительные испытания и выходит на государственные.

ЗРАК «Панцирь-М» — это «оморяченная» версия последних разработок тульского КБ приборостроения, сделанных по линии развития сухопутных ракетно-пушечных комплексов семейства «Панцирь». Проект является наследником ОКР «Палица», по которой проектировался (но так и не был создан) новый перспективный ЗРАК для флота на замену системы «Кортик».

Комплекс представляет собой средство ПВО ближней зоны (до 20 километров в варианте «Панциря-МЕ»), в боевом модуле которого собраны скоростные ракеты с радиокомандным наведением и два 30-миллиметровых шестиствольных автомата высокой баллистики АО-18КД, применяемых для дострела прорвавшихся целей на короткой дистанции.