Вертолет ВВС Польши разбился во время совместных учений в Италии

Вертолет польских ВВС разбился во время совместных учений в итальянской провинции Падуя. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает TGcom 24.

Машина вылетела с авиабазы Риволто. Во время полета начались неполадки в двигателе. Летчикам удалось посадить машину в поле. При жесткой посадке вертолет загорелся.

Находившимся на борту пятерым полякам и одному французу удалось выбраться наружу. Никто из них серьезно не пострадал.

Приехавшие на место происшествия итальянские пожарные, потушили горящие на земле обломки машины.

9 июня в Черном море разбился вертолет ВВС Болгарии. Авария произошла при выполнении учебно-боевой задачи. Троих членов экипажа подняли из воды подошедшие к месту падения корабли ВМС страны.