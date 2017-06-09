В Болгарии военный вертолет упал в Черное море

Во время военных учений рядом с болгарским городом Варна упал вертолет ВВС Болгарии. Об этом сообщает Dnes.

Авария произошла при выполнении учебно-боевой задачи. Три члена экипажа были подняты из воды на борт подошедших к месту падения кораблей ВМС страны.

Командир экипажа капитан Георгий Атанасов находится в критическом состоянии, двое других летчиков получили ранения средней степени тяжести. Все они доставлены в госпиталь.

19 апреля в результате падения греческого военного вертолета погибли четыре человека. Авария произошла в труднодоступном горном районе на севере страны. Вертолет совершал плановый облет границы.

20 сентября 2016 года в районе города Салоники разбился ударный вертолет ВВС Греции Apache. Оба пилота остались в живых.