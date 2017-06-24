Депутат Киевского областного совета погиб в ДТП

В ДТП в Киевской области погибло три человека, среди них — депутат Киевского областного совета Борис Панченко. Об этом в субботу, 24 июня, на своей странице в Facebook сообщил глава Киевской областной госадминистрации Александр Горган.

«Час назад в результате ДТП погиб депутат Киевского областного совета Панченко Борис Максимович 1952 года рождения. Трагедия произошла в Белоцерковском районе на трассе Белая Церковь — Володарка на повороте в село Пилипча в результате лобового столкновения и возгорания автомобилей», — говорится в сообщении.

В Киевском областном совете Панченко входил во фракцию Радикальной партии Олега Ляшко.

Также он являлся членом комиссии по вопросам капитального строительства, архитектуры, транспорта и связи, развития инфраструктурных объектов, топливно-энергетического обеспечения.

