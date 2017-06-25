В Пакистане впервые выдали трансгендеру загранпаспорт с пометкой «Х»

Пакистан выдал первый заграничный паспорт гражданке-трансгендеру, в котором в графе «пол» указано «Х» вместо «мужчина» или «женщина». Удостоверение личности получила активистка местного движения транссексуалов Фарзана Риаз (Farzana Riaz), сообщает пакистанский канал Geo TV.

У 30-летней Риаз прежде был обычный «мужской» паспорт. Она призналась, что новый документ поможет ей избежать неприятностей в зарубежных поездках. «Я сталкивалась с проблемами в международных аэропортах из-за несоответствия пола и внешности», — пояснила она.

До получения паспорта пакистанка заявляла, что откажется от документа, если он не будет определять ее как трансгендера.

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Риаз — глава организации Trans Action. Борьбу за официальное признание своего пола она начала пять лет назад.

Пакистан в 2009 году стал одной из первых в мире стран, которые официально признали третий пол и стали выдавать национальные удостоверения личности с соответствующей пометкой. По данным исследований, сейчас в государстве проживает около полумиллиона трансгендеров. Несмотря на попытки интеграции в общество, многие до сих пор вынужденно занимаются попрошайничеством и проституцией, подвергаются дискриминации, пишет Geo TV.

Пакистанцы-трансгендеры называют себя наследниками культуры евнухов, живших до XIX века во дворцах падишахов империи Великих Моголов.