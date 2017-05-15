Суд опубликовал запись разговора сварившего жену-трансгендера голландца

В СМИ появилась аудиозапись телефонного разговора, в ходе которого сваривший жену-трансгендера голландец просит помощи электрика. Запись была опубликована в ходе судебного заседания, об этом сообщает The Independent.

«Я готовил на электроплите, из кастрюли убежала вода. Она протекла куда-то вниз, потом был... громкий хлопок и отключилось электричество. Сегодня сможете починить?», — с такими словами убивший жену Маркус Фольке в октябре 2014 обратился в службу по ремонту электроприборов.

Когда электрик пришел домой к Фольке, то почувствовал сильный запах. Житель дома объяснил, что варил свиной бульон. Тем не менее, работника смутило обилие бутылок с отбеливателем и разбросанные по квартире резиновые перчатки, и он рассказал об увиденном управдому. Тот вызвал полицию.

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, они застали там Фольке. Тот поначалу согласился им помочь, а потом попросил пустить его в квартиру, чтобы посадить собак на привязь. Он заперся внутри, перерезал себе горло, выбежал на улицу и спрятался в мусорном контейнере, где и умер от потери крови.

Тем временем полицейские проникли в квартиру и увидели в стоящей на плите кастрюле человеческие ноги. «Я думал, это какая-то ужасная шутка, типа тех, что делают на Хэллоуин. Но потом я понял, что это не шутка», — рассказал суду полицейский.

Как удалось выяснить следствию, работавший поваром на круизных кораблях Фольке познакомился с индонезийским трансгендером Маянг Прасетьо (Mayang Prasetyo), который подрабатывал на жизнь проституцией и эскорт-услугами в Австралии. Молодые люди поженились в 2013 году и поселились в Голландии. Незадолго до убийства Фольке жаловался врачам на депрессию и бессоницу.

Суду предстоит установить не только все обстоятельства убийства и суицида, но и дать ответ, виновны ли полицейские к смерти Фольке.