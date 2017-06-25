Президент ОАЭ появился на публике впервые за три года

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), шейх Халифа ибн Зайд Аль Нахайян появился на публике — редкий случай после перенесенного инсульта и операции в 2014 году. Об этом сообщает в воскресенье, 25 июня, Reuters.

Как отмечается, 69-летний политик провел встречу в честь праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам, отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан — прим. «Ленты.ру»).

РИА Новости со ссылкой на AFP пишет, что это первое за три года появление президента на публике. После операции он де-факто передал основные полномочия своему сводному брату и кронпринцу Абу-Даби Мухаммеду ибн Зайду, отмечает агентство.

Халифа ибн Зайд Аль Нахайян стал президентом ОАЭ в ноябре 2004 года, сменив на посту своего скончавшегося отца шейха Зайеда бин Султана аль-Нахайяна. Также он является правителем эмирата Абу-Даби, на территории которого сосредоточена основная часть нефтяных ресурсов ОАЭ.