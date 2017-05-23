ОАЭ поддержали продление соглашения по сокращению добычи нефти

Объединенные Арабские Эмираты поддерживают продление соглашения ОПЕК и других нефтедобывающих стран по сокращению добычи нефти. Об этом сообщил министр энергетики страны Сухейль аль-Мазруи на своей странице в Twitter.

«ОАЭ поддерживает продление соглашения еще на один период, и мы поддержим все на встрече ОПЕК, что поможет рынку восстановиться», — считает министр. По его мнению, соглашение уже помогло сбалансировать рынок нефти и удержать средние цены, несмотря на рост добычи сланцевой нефти.

Материалы по теме Союз медведя и верблюда Как Россия и ОПЕК снова попытаются толкнуть нефтяные цены вверх

Члены ОПЕК и другие страны-нефтеэкспортеры (включая Россию) обсудят 25 мая в Вене продление соглашения по сокращению добычи нефти еще на девять месяцев. Срок действия нынешнего соглашения, подписанного в декабре 2016 года, подходит к концу.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявлял, что все участники соглашения предварительно договорились о его продлении до конца марта 2018 года. По его словам, предполагается сохранить текущую квоту — 1,8 миллиона баррелей от октября 2016 года.

Также о необходимости продлить соглашение говорил глава Минэнерго России Александр Новак. По его мнению, необходимо снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней. Новое соглашение позволит достичь этого к концу 2017 года. Министр допустил, что к соглашению ОПЕК могут присоединиться еще пять стран.