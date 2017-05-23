Финансы
 

ОАЭ поддержали продление соглашения по сокращению добычи нефти

Перейти в «Мою Ленту»

Объединенные Арабские Эмираты поддерживают продление соглашения ОПЕК и других нефтедобывающих стран по сокращению добычи нефти. Об этом сообщил министр энергетики страны Сухейль аль-Мазруи на своей странице в Twitter.

«ОАЭ поддерживает продление соглашения еще на один период, и мы поддержим все на встрече ОПЕК, что поможет рынку восстановиться», — считает министр. По его мнению, соглашение уже помогло сбалансировать рынок нефти и удержать средние цены, несмотря на рост добычи сланцевой нефти.

Члены ОПЕК и другие страны-нефтеэкспортеры (включая Россию) обсудят 25 мая в Вене продление соглашения по сокращению добычи нефти еще на девять месяцев. Срок действия нынешнего соглашения, подписанного в декабре 2016 года, подходит к концу.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявлял, что все участники соглашения предварительно договорились о его продлении до конца марта 2018 года. По его словам, предполагается сохранить текущую квоту — 1,8 миллиона баррелей от октября 2016 года.

Также о необходимости продлить соглашение говорил глава Минэнерго России Александр Новак. По его мнению, необходимо снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней. Новое соглашение позволит достичь этого к концу 2017 года. Министр допустил, что к соглашению ОПЕК могут присоединиться еще пять стран.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Новак допустил участие еще пяти стран в договоре о сокращении нефтедобычи
Россия опечалилась результатами соглашения с ОПЕК
Саудовский министр заявил о намерении ОПЕК продлить ограничение нефтедобычи
Доходы России от продажи нефти выросли в 1,7 раза
Продление глобального соглашения об ограничении нефтедобычи рассмотрят в марте
Последние новости
Путин выразил соболезнования Мэй после теракта в Манчестере
Агент Сигала назвал ахинеей получение актером «дальневосточного гектара»
Названы сроки последнего пуска мощнейшей в мире ракеты
При пожаре под Петербургом погибли 26 лошадей
Американский боксер Бриггс попался на допинге
ОАЭ поддержали продление соглашения по сокращению добычи нефти
К режиссеру Кириллу Серебренникову пришли с обыском
Другие материалы рубрики
Финансы
 — 
00:02 Сегодня

Союз медведя и верблюда

Как Россия и ОПЕК снова попытаются толкнуть нефтяные цены вверх
07:02 Сегодня

Эксперты усомнились в способности ОПЕК поднять нефтяные цены

19:34 22 мая 2017

Реальные доходы россиян снизились на восемь процентов

13:18 11 мая 2017

Официальный евро упал еще на рубль

Финансы
Алгирдас Шакманас

«Цифровой банкинг переживает идеальный шторм»

Как диджитал-технологии меняют банковские услуги и почему цифровая волна подхватит каждого
20:13 22 мая 2017

Сингапурцы вложили в экономику России в 2016 году более 16 миллиардов долларов

17:30 22 мая 2017

Меркель подняла курс евро до полугодового максимума

16:10 22 мая 2017

Татагропромбанк признан банкротом

Финансы
 — 
00:03 22 мая 2017

«Архаичная структура экономики — это жесткая правда»

Евгений Гонтмахер о новой стратегии экономической безопасности России
15:46 22 мая 2017

Доллару предсказали ослабление из-за политики Трампа

10:38 11 мая 2017

Курс доллара упал до 57,29 рубля

15:04 22 мая 2017

ВТБ снизил ставки по потребкредитам

Россия
Саша Спилберг«Я просто пришла сказать — "Привет!"»
Саша Спилберг о чипсах, блогерах, хейте в политике и своем визите в Госдуму
Пенсионерку заподозрили в краже резиновых крокодилов у завкафедрой вуза
Валентин ГафтТеатру не нужны каратели
Валентин Гафт рассказал МОСЛЕНТЕ о современниках и своем отношении к цензуре
«Мы вряд ли переубедим ярых гомофобов»
Почему родители выгоняют из дома детей с нестандартной половой ориентацией
Амурские школьники разбили памятник Ленину из-за несогласия с его политикой
Матвиенко предложила запретить несовершеннолетним участвовать в акциях протеста
Более 25 тысяч человек поклонились мощам Николая Чудотворца
Все материалы
Мир
Дональд ТрампТанцы с саблями
Президент США с удовольствием и пользой провел время в ваххабистском королевстве
Смерть на стадионе
Взрыв в британском Манчестере унес жизни десятков человек
Manchester Arena incident Police at Manchester Arena after reports of an explosion at the venue during an Ariana Grande gigКровь Манчестера
Что известно о взрыве, унесшем жизни минимум 22 человек
В Лондоне эвакуировали автовокзал из-за подозрительной коробки
СМИ сообщили об ответственности «Исламского государства» за теракт в Манчестере
Kurdish Peshmerga forces guard their position at Omar Khaled village near Tal Afar, west of Mosul August 24, 2014. Peshmerga forces intensified their defences in the southern parts of the oil-rich city of Kirkuk on Saturday, defending ramparts just a few hundred metres away from Islamic State militants.Боевой народ
Рассорят ли курды США и Турцию
«Он просто идиот без всякого плана»
Что думают о Трампе и его политике простые жители Ближнего Востока
Все материалы
Бывший СССР
Визами по воде
Отгородится ли Украина от России железным занавесом
В Нацполиции Украины в основной версии убийства Шеремета увидели российский след
Исчезающий вид
Почему обезлюдел второй по величине город Латвии — Даугавпилс
В украинской армии объявили кампанию по борьбе с пьянством
«Блок Петра Порошенко» выступил против введения виз с Россией
В СМИ появились копии приказов СБУ об уничтожении улик о гибели «Боинга»
В сети появился клип на новую песню президента Киргизии
Все материалы
Финансы
Союз медведя и верблюда
Как Россия и ОПЕК снова попытаются толкнуть нефтяные цены вверх
Эксперты усомнились в способности ОПЕК поднять нефтяные цены
«Архаичная структура экономики — это жесткая правда»
Евгений Гонтмахер о новой стратегии экономической безопасности России
Реальные доходы россиян снизились на восемь процентов
Сингапурцы вложили в экономику России в 2016 году более 16 миллиардов долларов
Меркель подняла курс евро до полугодового максимума
Татагропромбанк признан банкротом
Все материалы
Бизнес
СПИКой на экспорт
О перспективах дальнейшей локализации автопроизводства в России
Рабочий заклеивает рекламный плакат в витрине ЦУМа, содержанием которого заинтересовалась Федеральная антимонопольная службаГиперактивное регулирование
За что критикуют российских антимонопольщиков
Латынь из моды вышла ныне
Депутаты предлагают ввести налог на иностранные названия российских компаний
Генеральный директор «МегаФона» извинился перед абонентами за сбой
Бывшая жена Потанина подала к нему новый иск на 850 миллиардов
Продажи мельдония выросли на 172 процента после допингового скандала
Украина получила разрешение на поставки в Китай замороженной говядины
Все материалы
Силовые структуры
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
Рабский блуд
Монолог активиста о вызволении секс-невольниц в современной России
F/A-18E взлетает с авианосца «Рональд Рейган»Взлет с ускорением
Как американские самолеты взлетают с авианосцев
В Москве задержали бывшего председателя правления Фондсервисбанка
Кассир вынесла из банка 9 миллионов рублей в свой последний рабочий день
Путин смягчил ограничения на оборот огнестрельного оружия
Ключевой фигурант дела бывшего главы Марий Эл заочно арестован
Все материалы
Наука и техника
Кружок ликбез (ликвидация безграмотности) — массовое обучение неграмотных взрослых чтению и письму в Советской России после революции. 1918 год«Латиницу называли "алфавитом революции"»
Зачем при Сталине хотели отменить кириллицу
Большая резня
Зачем британцы жестоко истребляли домашних кошек и собак
Ведро с гайками
Как в погоне за Apple система Android стала самой популярной
Названы сроки последнего пуска мощнейшей в мире ракеты
Антропологи пересмотрели сроки и место появления первых людей
Найден источник врожденного интеллекта
Прекрасное далеко
Названы реалистичные сценарии конца света
Все материалы
Спорт
Сергей Семак«Победа "Спартака" глаз не режет»
Сергей Семак — о триумфе московского клуба, Уфе и отечественных судьях
Работа над ошибками
Команда Олега Знарка удержала преимущество над финнами и завоевала бронзу ЧМ
Кирилл Набабкин «Нам нужно побеждать, а не оглядываться на "Зенит"»
Игрок ЦСКА Кирилл Набабкин — о проигрыше «Спартаку» и соперничестве с «Зенитом»
«Нэшвилл Предаторс» впервые вышел в финал Кубка Стэнли
Американский боксер Бриггс попался на допинге
Вылетевший из АПЛ «Сандерленд» заработал 128 миллионов долларов за сезон
Погребняк сыграл полицейского в клипе своей жены
Все материалы
Культура
Подруга на конец света
Канны-2017. День 6: Изабель Юппер много не бывает
На пример
Американский мечтатель Кеннеди как образец для подражания
Не квадрат ты мне
Канны-2017. День 5: совриск между Европой и Америкой
К режиссеру Кириллу Серебренникову пришли с обыском
Ариана Гранде прокомментировала теракт на своем концерте в Манчестере
Дензела Вашингтона в новом образе перепутали с работником «Макдоналдса»
Студия Universal представила собственную киновселенную
Все материалы
Интернет и СМИ
Алексей Макеев«Достойный сын Руси святой»
За что толпа мексиканцев жестоко избила российского блогера из Электростали
«Интимная» схватка разъяренных орлов рассмешила соцсети
Опасная правда
Зачем воскрес Mr. Freeman, заставивший многих задуматься о смысле жизни
Mail.Ru выплатит премию лишенному приза из-за гражданства русскому программисту
Блогера высмеяли за эксперимент с проверкой Земли на плоскость
Украинский журналист зачитал психоделический рэп о запрете российских соцсетей
Девушки начали клеить черную изоленту в неожиданные места
Все материалы
Ценности
Ветреные натуры
Российские туристы в Турции выбирают активный отдых на яхтах
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Alberto Guardiani применил при создании обуви мех пони
В России появился новый Land Rover Discovery
Jaquet Droz выпустил новые часы с арабесками
Rolls-Royce предложил корейцам автомобили в национальном стиле
Cacharel посвятил новые ароматы фламинго
Все материалы
Путешествия
Турист на высоте 4400 метров в горах Эльбруса в Кабардино-БалкарииМолодые да мобильные
Половина российских туристов оказалась моложе 35 лет
Военно-исторический фортификационный музей "Владивостокская крепость" Описание: Россия. Владивосток. На территории военно-исторического фортификационного музея "Владивостокская крепость". Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин Тайны владивостокских подземелий
Что скрывают форты одной из самых знаменитых крепостей России
В Великом Новгороде отметят праздник славянской письменности
Жительница Перми арендовала на 99 лет необитаемый остров в Тихом океане
Ultra-Orthodox Jewish women enjoy the beach at the Mediterranean Sea beach front during the last vacation day of the Jewish Passover holiday, in Tel Aviv, Israel, Tuesday, April 22, 2014. (AP Photo/Oded Balilty)Для атеиста и туриста
Зачем и куда ехать путешественнику в Израиле
Названы самые популярные российские курорты для активного отдыха
МВД России впервые возбудило уголовное дело за дебош в самолете
Все материалы
Из жизни
Памела Андерсон Памела, которую мы потеряли
Звезда «Спасателей Малибу» и другие знаменитости, очарованные ботоксом
Трое — не толпа
Как живется в любовном союзе, если в нем больше двух человек
«Здесь все проще относятся к жизни»
История крымчанки, переехавшей в американский Портленд
Британская семья построила дом за четыре дня
Бормотание принца Гарри озадачило немецких школьников
Беременная двойней Бейонсе снялась в африканском стиле
На родео в Австралии бык наступил на ковбоя
Все материалы
20 фактов о новом кроссовере Skoda
Все, что нужно знать о Skoda Karoq прямо сейчас
Очередь для народа
Длительный тест Hyundai Creta: первые впечатления
Да, это самая быстрая «пятерка» BMW
Тест седана BMW M550i xDrive, который делает покупку M5 бессмысленной
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
Ford сделает доступный дальнобойный электрокроссовер
«Хонда» назвала рублевые цены на новый CR-V
Renault отзовет в России 10 тысяч кроссоверов Kaptur
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы