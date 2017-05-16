Новак допустил участие еще пяти стран в договоре о сокращении нефтедобычи

Еще пять стран могут присоединиться к соглашению ОПЕК и независимых производителей о сокращении добычи нефти. Об этом во вторник, 16 мая, заявил глава Минэнерго России Александр Новак, передает Rambler News Service.

«Я не хочу называть страны, мы работаем, если они согласятся и будут участвовать во встрече 24-25 мая, они сами об этом скажут. Я думаю, это 3-4-5 стран, они все известные экспортеры», — приводит агентство его слова.

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Вопрос о продлении глобальной сделки по сокращению производства нефти будет рассматриваться на саммите ОПЕК в Вене 24-25 мая.

ОПЕК и еще несколько государств сократили нефтедобычу на полгода с 1 января. Договор об этом был достигнут между Россией, рядом стран и картелем в начале декабря 2016 года. Россия обязалась урезать производство на 300 тысяч баррелей в день.

