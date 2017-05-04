Песков сообщил об отсутствии решения по продлению соглашения с ОПЕК

Никаких решений по поддержке глобального соглашения об ограничении добычи нефти Россия еще не принимала. Об этом в четверг, 4 мая, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Нет, никаких решений не принималось. Если будет сформулирована какая-то позиция, то мы сообщим», — сказал он.

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20 апреля министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил, что производители нефти достигли предварительной договоренности насчет продления соглашения об ограничении ее добычи.

В конце прошедшего месяца сообщалось, что в правительстве России разочарованы промежуточными итогами сделки с Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК) по сокращению добычи ископаемого. Рост цен на нефть в результате соглашения оказался ниже желаемого, власти рассчитывали примерно на 55-60 долларов за баррель.

Россия является ключевым участником сделки по снижению производства между ОПЕК и независимыми производителями. В конце мая участники соглашения соберутся в Вене и обсудят перспективы его продления.

В конце 2016 года входящие в картель страны достигли договоренности об ограничении нефтедобычи на полгода. В России заявляли о готовности урезать производство на 300 тысяч баррелей нефти в сутки.