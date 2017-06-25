В Германии выпустили купюры номиналом ноль евро

Германия с разрешения Европейского центрального банка выпустила партию купюр номиналом ноль евро. Об этом сообщает Neue Osnabrücker Zeitung.

Указывается, что такая купюра представляет собой сувенирную продукцию, ей нельзя ничего оплатить. При этом купюра имеет все необходимые степени защиты, в том числе, водяные знаки и голограммы, а также печатается на той же бумаге, что и обычные банкноты.

На купюрах изображен парусник ВМФ Германии «Горх Фок II», выпущенный в 1958 году.

Купюру выпустили тиражом в пять тысяч экземпляров, приобрести ее можно по цене два с половиной евро за штуку.