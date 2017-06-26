Найден способ стирать плохие воспоминания

Нейробиологи из Колумбийского университета в США и Университета Макгилла в Канаде нашли способ лечения посттравматического стрессового расстройства. Согласно выводам ученых, плохие воспоминания формируются с помощью специфических нейронных процессов. Если повлиять на эти процессы, можно избавить человека от постоянных тревог, сообщает издание ScienceAlert.

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Человек может переживать произошедшую с ним в прошлом трагедию заново, увидев что-то, что случайно связано с плохими событиями (случайная неассоциативная память). Например, если он был ограблен в темном переулке, где стоял почтовый ящик, то последний становится причиной (триггером) новых тревог. Считается, что причиной этого являются слабые стимулы, порожденные окружающей обстановкой и захватываемые долгосрочной памятью, где они сочетаются с более мощными сигналами, входящими через другую нейронную цепь.

Результаты предыдущих научных работ показали, что оба типа стимулов вызывают неотличимые друг от друга изменения в нервных клетках. Именно поэтому считалось, что невозможно повлиять на случайную неассоциативную память с помощью лекарственных препаратов, не повредив ассоциативную память. Последняя важна для того, чтобы человек в будущем мог избегать потенциально опасных мест или ситуаций. Однако другие специалисты полагали, что механизмы, отвечающие за различные типы воспоминаний, различны.

В качестве объекта исследования нейробиологи использовали животную модель — морского моллюска аплизию (Aplysia). Ученые стимулировали два различных сенсорных нейрона животных, связанных с двигательным нейроном, таким образом, чтобы один участвовал в формировании ассоциативной памяти, а другой — неассоциативной. Оказалось, что в одном случае силу синапса (связи между нейронами) определяли белки классической формы киназы, а в другом — атипичной киназы.

Выборочная блокировка классической киназы препятствовала формированию неассоциативной памяти. По мнению ученых, у позвоночных, в том числе человека, существуют схожие механизмы, что позволит разработать препараты, которые будут блокировать действие триггеров, вызывающих повторные переживания.