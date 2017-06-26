Deichmann обует девочек в «сладкую» обувь

Немецкий производитель обуви Deichmann представил новую детскую коллекцию обуви, которая получила название Cupcake Couture. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 26 июня.

Летняя коллекция отличается разнообразием как спортивной обуви: от модных кед и слипонов до высоких кроссовок на липучках, так и классической: легкие ботинки, балетки с ремешком на щиколотке, а также сандалии на небольшой платформе.

Фото: пресс-служба Deichmann 1 /5

Deichmann — крупнейший в Германии ретейлер обуви и спортивной одежды, компания основана в 1913 году. В разное время с брендом сотрудничали известные люди, например, супермодедь Синди Кроуфорд, актриса Холли Берри и другие. Фирменные магазины расположены в 24 странах. Первый магазин в России открылся в 2014 году.

В начале марта 2017 года марка показала лукбук весенней женской коллекции. В линейку вошли туфли с квадратным каблуком, гладиаторские сандалии и сандалии на деревянной подошве, полусапожки, клоги, флип-флопы и эспадрильи.