В сети поделились постыдными фотографиями из прошлого

На Reddit активно публикуют и обсуждают постыдные фотографии из прошлого. Посетители портала выкладывают сотни тематических снимков и видеозаписей в специально созданный раздел Blunderyears («Ошибки прошлых лет»).

Большинство пользователей поделились фотографиями из бурной молодости. По словам самих юзеров, несколько лет назад они действительно думали, что выглядят круто. «Я до сих пор не понимаю, почему девчонки в старших классах хотели быть со мной просто друзьями», — с иронией отметил один из них.

Некоторые пользователи начали откровенно потешаться над одеждой и аксессуарами, которые нравились им в школьные годы. «Видимо, 12-летняя я действительно думала, что привязать кассету к шнурку и носить ее на шее — это модно», — отметила девушка с ником LerkeTurkey.

«Эти шорты будут преследовать меня в кошмарах», — пошутил Red-headded-laddy.

На момент написания заметки в Blunderyears заведено множество отдельных тредов, где пользователи публикуют постыдные фотографии и оставляют тысячи комментариев.

В середине июня юзеры Reddit обсуждали моменты жизни, во время которых они испытывали сильную физическую боль. Самый популярным оказался рассказ пользователя под ником jessisrad о том, как однажды он сломал ребро, а затем подхватил сильный кашель.