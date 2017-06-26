Наркодилер сбежал от московских полицейских через окно

В Москве ведутся поиски 20-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Молодой человек был задержан стражами порядка, но сбежал от них, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе столичного главка МВД в понедельник, 26 июня.

Инцидент произошел днем ранее. «В отдел МВД России по району Лосиноостровский был доставлен 20-летний житель столицы, который подозревался в незаконном обороте наркотических средств. Во время разбирательства задержанный отвлек внимание полицейских и скрылся из здания», — говорится в сообщении.

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Как отметили в столичном главке МВД, по факту произошедшего назначена служебная проверка.

Телеканал «360» уточняет, что подозреваемый в сбыте крупной партии наркотиков выпрыгнул из окна кабинета на втором этаже отдела полиции на Тайнинской улице. После этого он перелез через забор и скрылся.

14 июня стало известно, что мэр украинского города Николаев Александр Сенкевич, подозреваемый в коррупционных действиях, сбежал от полицейских через окно своего кабинета.