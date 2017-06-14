Подозреваемый в коррупции мэр Николаева сбежал от полиции через окно

Мэр Николаева Александр Сенкевич, подозреваемый в коррупционных действиях, сбежал от полицейских через окно своего кабинета. Об этом в среду, 14 июня, сообщает «НикВести».

По информации издания, 14 июня из Киева в Николаев прибыла группа сотрудников департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, чтобы встретиться с Сенкевичем и вручить ему протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией. Однако в приемной градоначальника стражам порядка сообщили, что мэр сможет их принять только вечером.

«Чтобы избежать встречи с правоохранителями, Сенкевич перелез через окно своего кабинета на балкон левого крыла мэрии и оказался в соседнем кабинете. После чего глава города покинул здание Николаевского горсовета», — отмечается в публикации.

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Издание уточняет, что протокол на Сенкевича составили из-за того, что он не сообщил о конфликте интересов при голосовании сессии горсовета за присвоение ему должностного ранга служащего местного самоуправления и определения условий оплаты труда. На официальном сайте мэрии сообщалось, что решение поддержали 35 депутатов, среди которых и сам градоначальник.

Привлечь Сенкевича к ответственности потребовало всеукраинское движение по борьбе с политической коррупцией «Под контролем». Активисты обратились в генеральную прокуратуру Украины, указав на коррупционное правонарушение со стороны мэра Николаева, которое тот допустил на первой сессии горсовета 24 ноября 2015 года, передает «НикВести».