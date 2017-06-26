Забытого матерью в песочнице грудного ребенка нашли ночью в Волгодонске

В Волгодонске Ростовской области суд по ходатайству полиции рассмотрит вопрос о лишении родительских прав 25-летней женщины, забывшей своего грудного ребенка в песочнице, сообщается на сайте МВД России.

В понедельник, 26 июня, примерно в 03:00 мск младенца во дворе многоквартирного дома обнаружила местная жительница, которая обратилась в полицию. Стражи порядка установили, что мать во время прогулки с младенцем употребляла алкоголь.

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Проводится доследственная проверка, младенца поместили в больницу для оказания необходимой помощи. «Благодаря своевременно принятым мерам в настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — отмечается в тексте.

В июне прошлого года пьяный 31-летний отец забыл своего шестимесячного ребенка в поле возле дачного поселка в Саратовской области во время прогулки. Мальчика обнаружили живым и здоровым на следующий день.