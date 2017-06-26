Выпрыгнувший рядом с лодкой горбатый кит шокировал рыбаков

Видео: dailymail.co.uk

Горбатый кит, внезапно выпрыгнувший из воды рядом с лодкой, перепугал находившихся на ней мужчин. Об этом житель штата Нью-Джерси Пол Циолковский (Paul Ziolkowski) написал на своей странице в Facebook.

По словам мужчины, инцидент произошел в проливе Нарроус в Нью-Йорке. Циолковский рыбачил на шестиметровой лодке вместе с двумя приятелями, когда гигантское животное неожиданно показалось в непосредственной близости от них.

При этом кит едва не опрокинул судно. Циолковский назвал произошедшее одним из самых безумных случаев в своей жизни. В результате инцидента никто не пострадал.

