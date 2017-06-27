Dolce&Gabbana отправил греческую принцессу на рынок

Итальянский модный дом Dolce&Gabbana запустил рекламную кампанию на новый сезон. Видеоролик опубликован на YouTube.

В кампании приняли участие принцесса Греции и Дании Мария-Олимпия, сын актера Джуда Лоу — Рафферти, модель и актриса Соня Бен Аммар, дочь актера Джейми Фокса — Коринн Фокс и другие. По сценарию, действие ролика разворачивается на рынке. Авторы видео — Лука и Алессандро Морелли.

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году. Первый бутик марки открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Моника Беллуччи, Наоми Кемпбелл и другие.