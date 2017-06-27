В администрации Порошенко раскрыли детали «формулы Макрона»

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев раскрыл некоторые составляющие «формулы Макрона» по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом во вторник, 27 июня, он сказал в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Елисеев отметил, что речь идет о подготовке набора приоритетных вопросов, которые можно было бы представить на рассмотрение глав «нормандской четверки». Предлагается, в частности, добиться полного соблюдения режима прекращения огня, обеспечить безопасность международных наблюдателей, развести стороны конфликта и отвести тяжелую технику.

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«Так называемая "формула Макрона" предусматривает совместную целенаправленную работу, чтобы путем маленьких, но конкретных шагов обеспечить полное выполнение минских договоренностей. При этом есть понимание, что решение ключевых вопросов пакета безопасности минских договоренностей является первоочередным», — пояснил Елисеев.

Днем ранее президент Украины Петр Порошенко допустил появление «формулы Макрона» для урегулирования конфликта в Донбассе. «Мне очень импонирует подход, ориентированный на результат: конкретный, практичный, без лишних разговоров. Наша договоренность, что мы положим на бумагу проекты возможных решений "нормандского формата", возможно, они будут иметь название "формула Макрона"», — заявил украинский лидер.

Минские соглашения подписаны в феврале 2015-го членами «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Однако Киев под любыми предлогами отказывается выполнять политическую часть договоренностей.