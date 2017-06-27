Дочь Никиты Михалкова приступила к съемкам молодежного ужастика

Актриса Надежда Михалкова начала снимать молодежный фильм ужасов «Проигранное место» по сценарию Олега и Владимира Пресняковых. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 27 июня.

Картина в жанре слэшера станет режиссерским дебютом Михалковой. По сюжету компания старшеклассников расследует убийства, связанные с легендой о проклятом месте в кинотеатре.

В фильме, в частности, снимаются Никита Еленев («Молодежка»), Анастасия Акатова («Дизлайк», «Саранча»), Алексей Дякин («Тихий Дон», «Солнечный удар»). Съемки пройдут в Подмосковье, Нижнем Новгороде и под Санкт-Петербургом.

«Эта история про подростков и для подростков, поэтому в нашем фильме зрители увидят новые лица и узнают новые имена молодых артистов. Кастинг занял несколько месяцев», — отметили создатели ленты.

30-летняя Надежда Михалкова — российская актриса, младшая дочь Никиты Михалкова. Она снялась в таких фильмах, как «Сибирский цирюльник», «Президент и его внучка», телесериале «Последний из Магикян» и в киносерии «Утомленные солнцем».