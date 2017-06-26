В новых сериях «Простоквашино» покажут современные реалии

Новые серии мультфильма «Простоквашино» отразят произошедшие в России изменения. Об этом в понедельник, 26 июня, Агентству городских новостей «Москва» рассказал писатель Эдуард Успенский.

«Печкин — представитель государства. А такие, как Матроскин, — бизнесмены, они где-то живут, что-то делают. Все перипетии, которые происходят в стране, происходят у них тоже», — заявил он.

«У меня есть целая повесть, называется "Простоквашино. Битва за почту"», — отметил автор. В эпизоде Печкин поднимает горожан на защиту здания почты, которое собираются сносить.

«Все, что происходит в стране, происходит в Простоквашино», — подытожил Успенский.

По его словам, в понедельник начнутся переговоры по созданию продолжения проекта. «Позвонили со студии "Союзмультфильм", из Министерства культуры России и сказали, что пора начинать вести переговоры. 26 июня с ними встречаемся и будем вести разговоры о сценариях, об авторах, о сюжете. Впервые за долгие годы переговоров начнется деловой разговор», — подчеркнул писатель.

Планируется, что в период с 2018 по 2020 год студия «Союзмультфильм» выпустит 30 новых эпизодов о деревне Простоквашино. Профинансирует проект компания Danone. Успенский примет участие в написании сценариев.