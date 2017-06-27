Школьники в Норильске посадили цветы у мемориала «Аэропорт "Надежда"»

Масштабный субботник с участием школьников прошел в Норильске у мемориала «Аэропорт "Надежда"», расположенного на промплощадке Надеждинского металлургического завода «Норникеля». Об этом сообщает «Таймырский телеграф».

Учащиеся средней школы №7 Норильска сами проявили инициативу провести подобное мероприятие. В субботнике участвовало более двух десятков учеников 6—9 класса, их сопровождали родители, учителя и директор учебного заведения.

Они очистили территорию вокруг памятника, представляющего собой самолет АН-26, установленный на специальном постаменте. Они убрали мусор, покрасили бюрдюры, и посадили бархатцы и другие цветы.

Мемориальный комплекс «Аэропорт "Надежда"» открылся в 2012 году на месте первого аэродрома Норильска. Памятник появился по инициативе и на деньги Заполярного филиала компании «Норникель».

