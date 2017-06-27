Тимошенко нашла спасение от вируса Petya

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко прокомментировала распространение вируса Petya в стране. В своем Facebook она отметила, что защититься поможет лишь смена власти.

Политик разместила в соцсети картинку с вопросом «Как уберечься от вируса Petya?» и написала: «Только полная перезагрузка власти спасет страну!»

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Ранее 27 июня Petya заразил компьютеры более 80 предприятий на Украине и в России. Он парализовал работу в том числе Чернобыльской АЭС. Вирус-шифровальщик блокирует машину и требует 300 долларов в биткоинах за восстановление доступа к ней.

Среди жертв кибератаки оказались чиновники украинского правительства, Киевский метрополитен, аэропорт Борисполь, «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго» и Днепровская электроэнергетическая система, украинские операторы «Киевстар», LifeCell, «Укртелеком», «Новая Почта», Ощадбанк, Приватбанк, магазины «Ашан», пострадали Mondelēz International, Mars, Nivea, TESA. В России атаке подверглись серверы «Роснефти» и «Башнефти».