Вирус Petya парализовал работу Чернобыльской АЭС

Вирус-шифровальщик Petya заразил компьютеры Чернобыльской атомной электростанции. Начальник смены ЧАЭС Владимир Ильчук сообщил «Украинской правде», что из-за хакерской атаки не работает электронный документооборот. По его словам, никакой радиационной угрозы из-за кибератаки нет.

«Предварительная информация, что некоторые компьютеры были заражены вирусом. Поэтому как только эта хакерская атака началась, была дана персональная команда компьютерных рабочих в местах персонала компьютеры отключить», — сказал Ильчук.

В то же время в связи с кибератакой сайт ЧАЭС оказался недоступен. Вследствие хакерской атаки на сайт радиационный мониторинг перевели в ручной режим, сообщили в пресс-центре Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

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Ранее 27 июня вредонос Petya.A заразил компьютеры более 80 предприятий на Украине и в России. Вирус-шифровальщик блокирует компьютер и требует 300 долларов в биткоинах за восстановление доступа к нему.

Среди жертв кибератаки оказались чиновники украинского правительства, Киевский метрополитен, аэропорт Борисполь, «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго» и Днепровская электроэнергетическая система, украинские операторы «Киевстар», LifeCell, «Укртелеком», «Новая Почта», Ощадбанк, Приватбанк, магазины «Ашан», пострадали Mondelēz International, Mars, Nivea, TESA. В России атаке подверглись серверы «Роснефти» и «Башнефти».

По словам экспертов в области информационной безопасности, нынешняя атака не связана с другим вирусом-вымогателем WannaCry, который в середине мая парализовал работу сотен тысяч компьютеров по всему миру.