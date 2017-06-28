Американских полицейских обвинили в заговоре с целью сокрытия убийства негра

Трех сотрудников полиции города Чикаго (штат Иллинойс, США) обвинили в сговоре с целью скрыть убийство чернокожего подростка. Об этом сообщает BBC News.

«Из обвинительного заключения ясно следует, что подзащитные не только соблюдали неофициальный "заговор молчания", они солгали о произошедшем, чтобы ввести в заблуждение следствие и не дать ему докопаться до истины», — заявила специальный прокурор Патриша Браун.

Убийство произошло в октябре 2014 года. Стражи порядка утверждали, что Лакуан Макдональд набросился на них с ножом. Но запись, опубликованная позднее, доказала: у подростка в руках действительно был нож, как говорили полицейские, однако он не кидался на них, а шел в противоположную сторону. Один из полицейских, Джейсон Ван Дайк, выскочил из машины и выпустил в него 16 пуль, расстреляв весь магазин.

24 ноября 2015 года в суде прокуратура Чикаго предъявила обвинения в умышленном убийстве.