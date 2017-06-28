Американская авиакомпания организует чартер для любителей солнечного затмения

Американская авиакомпания Alaska Airlines выполнит специальный чартер во время солнечного затмения в августе 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Самолет стартует утром 21 августа из города Портленд в штате Орегон. Он доставит пассажиров в Колумбию — столицу штата Южная Каролина. Таким образом воздушное судно повторит «путь» солнечного затмения, миновав точки, в которых путешественники смогут наблюдать его полную фазу, от тихоокеанского до атлантического побережья США.

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Приобрести билеты на этот рейс невозможно, его пассажиром можно стать только по приглашению. Как отметили в Alaska Airlines, чартер организуют для горячих любителей астрономии и солнечных затмений. При этом один человек может попасть на рейс, победив в конкурсе, который авиакомпания запустит в соцсетях 21 июля.

Наблюдать это астрономическое явление в августе лучше всего будет в восьми городах Штатов. Жители большей части территории России затмения не увидят. Его частные фазы можно будет зафиксировать только в ряде населенных пунктов Чукотки.

В марте 2016 года Alaska Airlines почти на полчаса задержала внутренний рейс Анкоридж — Гонолулу, чтобы его пассажиры могли увидеть полное солнечное затмение.