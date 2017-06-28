В таиландскую деревню направили полицию для защиты от призрака

В таиландской провинции Амнатчарен полиция приступила к патрулированию деревни, жители которой напуганы плотоядным призраком. Об этом в среду, 28 июня, сообщает издание Khao Sod.

Правоохранительные органы решили принять меры после получения письма лидеров деревенской общины. «Местные жители действительно боятся», — пояснил Адул Чаипраситикул (Adul Chaiprasithikul), возглавляющий полицию округа Патхум Ратчавонгса.

В письме утверждается, что деревню несколько месяцев терроризирует злой дух в женском обличье, способный вселяться в людей и животных и пожирать их внутренности. Суеверные жители считают, что из-за него сдохли четыре коровы и заболели четыре сотрудника полиции.

«Чтобы воодушевить граждан, предотвратить панику и придать им уверенности, просим полицию округа Патхум Ратчавонгса организовать патрулирование района для надзора за безопасностью жителей», — говорится в обращении.

В апреле сообщалось, что в городе Чиангмай на севере Таиланда ясновидящий по ошибке проткнул себя мечом и погиб.