Maserati показала 460-сильный GranTurismo

Марка Maserati представила в Нью-Йорке новую модель 2018 GranTurismo. Об этом в среду, 28 июня, сообщает Carscoops. Автомобиль будет доступен в двух версиях: Sport и MC. Обе модели получили измененные решетки радиатора, увеличенные воздухозаборники, а также модифицированный задний бампер.

GranTurismo оснащена 4,7-литровым двигателем V8, который может развивать мощность до 460 лошадиных сил. До 100 километров в час машина разгоняется за 4,8 секунды, а максимальная скорость составляет 301 километр в час.

Машины оборудованы аудиосистемой Harman Kardon и информационно-развлекательной системой с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Цены на модели пока не называются.

Одна из новинок Maserati — спецверсия седана Ghibli Nerissimo. Машина оснащена 3,0-литровым двигателем V6, который развивает мощность до 404 лошадиных сил. До 100 километров в час седан разгоняется за 4,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 283 километра в час.

Минимальная цена эксклюзивной новинки составляет 77,2 тысячи долларов за модификацию Ghibli Nerissimo. Седаны Ghibli S Nerissimo и Ghibli S Q4 Nerissimo обойдутся в 84 и 86,5 тысячи долларов соответственно.

