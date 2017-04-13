Maserati покажет в Нью-Йорке седан Ghibli Nerissimo

Марка Maserati покажет на автосалоне в Нью-Йорке специальную версию седана Ghibli Nerissimo. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает Highsnobiety. Кузов и салон автомобиля выполнены в черном цвете.

Машина оснащена 3,0-литровым двигателем V6, который развивает мощность до 404 лошадиных сил. До 100 километров в час седан разгоняется за 4,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 283 километра в час.

Каждый автомобиль особой серии получит именную табличку с порядковым номером. Всего компания планирует выпустить 450 таких машин, они предназначены на рынков Северной Америки и Канады.

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Минимальная цена эксклюзивной новинки составит 77,2 тысячи долларов за модификацию Ghibli Nerissimo. Седаны Ghibli S Nerissimo и Ghibli S Q4 Nerissimo обойдутся в 84 и 86,5 тысяч долларов соответственно.

