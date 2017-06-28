Кузбасского чиновника отстранили от должности из-за драки с соседями

Руководитель департамента промышленности Кемеровской области Сергей Карпунькин отстранен от должности после публикации в интернете видеозаписи, в которой сообщается о драке с участием чиновника. Об этом в среду, 28 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

«Появилась информация, на которой соседи Карпунькина по даче обвиняют его в нанесении побоев и угрозах. Губернатор Аман Тулеев поручил специально созданной комиссии разобраться в ситуации, на время проверки Карпунькин отстранен от своих обязанностей», — рассказал собеседник агентства.

Исполнять обязанности начальника департамента назначен заместитель Карпунькина Юрий Ударцев.

В видеообращении, которое записали соседи Карпунькина по даче, указывается, что в минувшие выходные между чиновником и ними произошел конфликт из-за того, что он вместе с гостями громко слушал музыку. После этого Карпунькин вместе со своей женой и другом якобы избил соседей: двух женщин, молодого человека и пенсионера, которому была сломана рука.

В пресс-службе главного управления МВД по региону «Интерфаксу» сообщили, что потерпевшие обратились в полицию с заявлением, правоохранительными органами проводится проверка информации.

23 июня сообщалось, что сотрудник Министерства природных ресурсов Краснодарского края избил палкой пограничника, потребовавшего у него показать документы на лодку.

В июне 2016 года сотрудник московского правительства Эраст Матаев напал на девушку, снимавшую на видео, как чиновник едет на своем BMW по пешеходному Арбату. Матаев вышел из машины и несколько раз ударил ее, а также разбил ей телефон.