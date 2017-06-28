Россия экспортировала 12 военных кораблей и судов за последние четыре года

Россия за последние четыре года поставила на экспорт 12 военных кораблей и судов. Об этом в среду, 28 июня, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Российской газете».

«В период с 2013 по 2017 год в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС) наши предприятия поставили 12 единиц различных кораблей, судов и плавсредств», — сказал он.

Помимо этого, «регулярно выполнялись заказы на ремонт, модернизацию и переоборудование кораблей из состава иностранных ВМС».

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Министр отметил, что Россия занимает второе место после США в области военного кораблестроения, а Объединенная судостроительная корпорация находится на седьмом место в мире по объему выпуска продукции.

В то же время Мантуров считает, что развитие ВТС в сфере кораблестроения «сопряжено с серьезными рисками».

«Основные партнеры России в этой области — Китай, Индия и Вьетнам — с нашей помощью встали на путь самостоятельного строительства мощного военно-морского флота. Они активно выходят на рынок вооружений, становясь нашими конкурентами», — сказал он.