ВМФ получит четыре фрегата типа «Адмирал Горшков» до 2025 года

ВМФ России получит четыре фрегата проекта 22350 (типа «Адмирал Горшков») до 2025 года. Об этом сообщил начальник управления кораблестроения ВМФ Владимир Тряпичников, передает РИА Новости.

Как сообщает РЕН ТВ, Тряпичников отметил, что головной фрегат этого проекта, «Адмирал Горшков», войдет в состав ВМФ в ноябре 2017 года, а второй — «Адмирал Касатонов» — в 2018-м. Ранее, в марте 2017 года, в Объединенной судостроительной корпорации заявили, что к концу 2019 года сдадут три корабля этого типа. За две недели до того министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что до 2020 возможно получить только два.

По действующей с 2011 года госпрограмме вооружений предусматривалась сдача восьми кораблей этого типа до 2020 года, однако сроки ввода головного «Горшкова» неоднократно сдвигались. Он был заложен еще в 2006 году, спущен на воду в 2010-м и, по первоначальным планам, ожидался в составе флота к концу 2011 года. Но неготовность целого ряда систем (радиоэлектронного вооружения, зенитного комплекса и артиллерийской установки) существенно задержала передачу корабля военным.

На текущий момент главные сложности, по заявлениям Минобороны, наблюдаются с готовностью зенитной ракетно-артиллерийской системы «Полимент-Редут», включающей в рамках единого контура все средства ПВО корабля. В частности, отмечалась неготовность ЗРК «Редут» с ракетами семейства 9М96. В марте 2017 года заместитель министра обороны Юрий Борисов на едином дне приемки военной продукции прямо обвинил концерн ВКО «Алмаз-Антей» (разработчика «Полимент-Редута») в срыве сроков введения фрегата в строй.

Сторожевые корабли дальней морской зоны (фрегаты) проекта 22350 спроектированы в конце 1990-х годов и предназначались для массового строительства (серией не менее 30 единиц) с целью компенсировать вывод из состава флота устаревших боевых единиц советской постройки.