Силовые структуры
 

Вопрос о готовности фрегата «Адмирал Горшков» вынесли на коллегию Минобороны

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Минобороны России на коллегии в пятницу, 21 апреля, рассмотрит ряд тем, включая вопрос о готовности головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Об этом ТАСС сообщили в военном ведомстве.

Сроки сдачи «Горшкова» неоднократно сдвигались. Он был заложен в 2006 году, спущен на воду в 2010-м и, по первоначальным планам, ожидался в составе флота к концу 2011 года. Однако неготовность целого ряда систем (радиоэлектронного вооружения, зенитного комплекса и артиллерийской установки) существенно задержала передачу корабля военным.

На текущий момент основные проблемы, по заявлениям представителей Минобороны, наблюдаются с готовностью зенитной ракетно-артиллерийской системы «Полимент-Редут», включающей в рамках единого контура все средства ПВО корабля. В частности, отмечалась неготовность ЗРК «Редут» с ракетами семейства 9М96.

В марте 2017 года замминистра обороны Юрий Борисов прямо обвинил концерн ВКО «Алмаз-Антей» (разработчика системы) в срыве сроков введения фрегата в строй.

В середине прошлого года сдача корабля была назначена на ноябрь 2016-го, однако этот график не был выдержан. После этого было заявлено, что испытания закончены, но требуется полная ревизия корабельных систем, в связи с чем фрегат введут в строй в первой половине 2017 года. На текущий момент действующий срок сдачи корабля — июль 2017 года.

Фрегат проекта 22350 предназначен для выполнения задач в дальней морской и океанской зонах. Длина корабля составляет 130 метров, ширина — 16 метров, а водоизмещение — 4,5 тысячи тонн. Корабли способны развивать скорость до 29 узлов, а дальность их плавания составляет около четырех тысяч миль. Фрегаты вооружены 130-миллиметровыми артиллерийскими установками А-192М, ударными ракетными комплексами «Калибр» и «Оникс», зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут» и зенитными артиллерийскими комплексами «Палаш». Они несут по одному вертолету Ка-27ПЛ.

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