ОСК пообещала сдать флоту три фрегата типа «Адмирал Горшков» за три года

Фрегаты проекта 22350 «Адмирал Горшков», «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Головко» будут переданы флоту за ближайшие три года. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил временно исполняющий обязанности главы «Северной верфи», вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Игорь Пономарев.
«"Адмирала Горшкова" должны передать в июне этого года, корабль прошел ревизию, сейчас в Балтийске отрабатывает задачи. Оружие испытано на 80-90 процентов. Он уже прошел 45 тысяч миль», — рассказал Пономарев.
Швартовые испытания «Адмирала Касатонова», пояснил он, начнутся в конце 2017 или начале 2018 годов, корабль передадут военным в конце 2018-го. Сдача «Адмирала Головко» намечена на 2019 год.
Ранее, 24 марта, замминистра обороны Юрий Борисов на Едином дне приемки заявил, что сроки сдачи фрегата «Адмирал Горшков» сдвигаются из-за неготовности зенитной ракетно-артиллерийской системы «Полимент-Редут». 7 марта 2017 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что до 2020 года ВМФ России получит два корабля проекта 22350.
Сторожевые корабли дальней морской зоны (фрегаты) проекта 22350 были спроектированы в конце 1990-х годов и предназначались для массового строительства (серией не менее 30 единиц). По действующей госпрограмме вооружений предусматривалась сдача восьми кораблей этого типа до 2020 года, однако ввод в строй головного фрегата «Адмирал Горшков», заложенного еще в 2006 году, регулярно откладывался.
Ранее предполагалось, что «Горшков» сдадут флоту в ноябре 2016 года, однако после завершения цикла испытаний военные заявили о необходимости провести дополнительную ревизию корабельных систем. В январе 2017 года глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов пообещал, что корабль будет сдан флоту летом 2017 года.