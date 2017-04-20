В Санкт-Петербурге заложили противоминный корабль «Владимир Емельянов»

На Средне-Невском судостроительном заводе заложен «Владимир Емельянов» — четвертый корабль противоминной обороны в серии проекта 12700. Об этом сообщает «Интерфакс».

Контракт на строительство корабля был подписан с Минобороны в апреле 2014 года. Он назван в честь бывшего директора Средне-Невского завода.

«Сегодня, заложив четвертый тральный корабль, мы развертываем полноценное серийное строительство таких кораблей. Уже выполняет задачи головной корабль — "Александр Обухов". Ждем сдачи корабля в срок и без замечаний», — заявил на церемонии закладки начальник управления кораблестроения ВМФ Владимир Тряпичников.

Головной корабль проекта 12700 «Александр Обухов» был сдан флоту в декабре 2016 года. Еще два корабля («Георгий Курбатов» и «Иван Антонов») строятся.

Действующий контракт с Минобороны подразумевает постройку восьми таких кораблей. По словам военных, всего до 2050 года флот должен получить около 30 таких боевых единиц.

Корабли противоминной обороны (базовые тральщики) проекта 12700 «Александрит» — новое поколение специализированных кораблей флота. Их особенностью является стеклопластиковый корпус, выполненный методом вакуумной инфузии. Полное водоизмещение корабля 890 тонн, максимальная скорость около 16 узлов. Оборудование корабля обеспечивает формирование противоминного контура, в котором поиск мин ведется как с помощью гидроакустических средств самого тральщика, так и с использованием телеуправляемых и автономных подводных аппаратов.