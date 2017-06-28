В США начали поиск распространителя вируса Petya

Совет национальной безопасности (СНБ), ФБР и министерство внутренней безопасности США начали расследование в связи с распространением вируса-вымогателя Petya, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря СНБ.
Источник агентства сообщает, что хакерская атака не угрожает национальной безопасности США, но среди жертв вируса оказались некоторые американцы.
В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что сотрудничают с другими странами по поводу распространения вируса-шифровальщика. Министерство советует жертвам атаки не платить вымогателям деньги, поскольку это не гарантирует возвращения доступа к данным на компьютере.
Petya заражает компьютеры с помощью фишинговых писем с вредоносной ссылкой. Вирус блокирует работу компьютера и требует перевести шантажистам 300 долларов в биткоинах. 27 июня вирус атаковал крупные российские и украинские предприятия, после чего поразил электронные системы европейских компаний. Petya стал причиной сбоев в работе крупного британского рекламно-коммуникационного холдинга WPP Group, датской транспортной компании Maersk, пострадали Mondelеz International, Merck&Co, представительства Mars, Nivea и других международных компаний. В России и на Украине жертвами атаки стали более 80 организаций, в том числе кабинет министров Украины. Утром 28 июня украинское правительство отчиталось о победе над вирусом.