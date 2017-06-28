В Шанхайский рейтинг университетов ARWU вошли 12 российских вузов

В Шанхайский предметный рейтинг университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU) попали 12 российских вузов, сообщает РИА Новости.

В список вошли Московский, Санкт-Петербургский, Новосибирский и Томский государственные университеты, Томский политехнический университет, МФТИ, МИФИ, Высшая школа экономики, МИСиС и другие. Восемь университетов, оказывавшихся в списке, являются участниками проекта «5-100» по повышению конкурентоспособности отечественных вузов.

Отмечается, что наилучшие позиции у МГУ: он лидирует среди всех российских вузов по количеству предметов — 14. Кроме того, университет занял 43-ю строчку по физике — это самый высокий результат отечественных учебных заведений.

Университеты оценивались по 52 предметам. Внимание обращали на пять параметров: продуктивность научной деятельности, индекс цитирования, количество материалов в ведущих журналах и награды международного уровня. В финальную часть рейтинга вошли 1409 университетов.

Ранее в июне 24 российских вуза попали в список 400 лучших учебных заведений Европы. Наилучшие позиции оказались у МГУ, занявшего 93-е место.