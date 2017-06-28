Бизнесмены предложили запретить в России минеральную воду из ЕС

В качестве ответа на продление санкций Евросоюзом Россия могла бы ввести эмбарго на поставки минеральной воды из этих стран. Об этом в среду, 28 июня, заявил глава Организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, сообщает РИА Новости.

«Россия — страна номер один в мире по запасам воды. Для чего тогда нам импортировать фильтрованную из-под крана воду из недружественных нам стран, когда у нас есть свои прекрасные источники, такие как "Архыз", "Ессентуки"?» — сказал Калинин.

Материалы по теме Благословенные санкции Как «русофобия» США и ЕС влияет на рубль и российскую экономику

На фоне антироссийских санкций в ресторанах крупных городов предлагают воду из Италии или Великобритании, обратил внимание собеседник агентства. «Это входит в прямое противоречие с интересами отечественных производителей воды», — подчеркнул он. Эмбарго на поставки минеральной воды будет способствовать развитию добыче и переработке этого продукта в стране, отметил Калинин.

Ранее 28 июня ЕС продлил экономические секторальные санкции в отношении России. Ограничения будут действовать до 31 января 2018 года.

Ряд стран, в том числе государства — члены Евросоюза и США, ввели ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Отмена санкций увязывается с выполнением Москвой подписанных в феврале 2015 года минских соглашений по стабилизации ситуации в Донбассе. Россия неоднократно заявляла, что не является участником противостояния на Украине, поэтому ответственность за выполнение положений лежит на киевских властях и лидерах ополчения.