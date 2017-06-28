Все улицы тамбовского микрорайона назовут в честь русских писателей и поэтов

В Тамбове появится микрорайон, все улицы которого получат имена русских литераторов. Об этом в среду, 28 июня, сообщает ТАСС.

Новый жилой микрорайон будет называться Литературный.

«Таким образом, теперь в городе появятся проспект имени Пушкина, улица Грина, Солженицына, Платонова, Пастернака, Бурлюка, Баратынского, Замятина, Бунина, Цветаевой, Мандельштама и других известных деятелей литературы», — сказала председатель комитета архитектуры, развития и реконструкции администрации Тамбова Надежда Лошакова.

Всего в названиях улиц будут использованы имена 29 писателей и поэтов.

Проживать в Литературном будут четыре с половиной тысячи человек. Район будет построен на двух земельных участках площадью 120 и 62 гектара.

Ранее с идеей посвятить микрорайон литературным деятелям выступили местные студенты-филологи.