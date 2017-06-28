Lanvin нашел элегантность в рабочих комбинезонах

Французский модный дом представил новую коллекцию одежды на летний сезон 2018 года. Дефиле прошло в рамках Недели мужской моды в Париже. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 28 июня. Вещи из новой линейки сочетают в себе эстетику рабочей одежды и традиционный стиль мужского делового гардероба.

Например, дизайнеры предлагают сочетать хлопковые комбинезоны с классическими пальто. «Вы всегда можете видеть поэзию, даже в хаосе. Я считаю, что мой дол состоит в том, чтобы в конце концов найти элегантность во всем», — сказал модельер Лукас Оссендрижвер, отвечающий за разработку мужских коллекций.

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Lanvin — модный дом, основанный в 1890 году в Париже модельером Жанной Ланвен. Изначально выпускал одежду для мам и их маленьких дочек, что было отражено в созданном Полем Ирибом логотипе дома — изображении женщины, ведущей за руку ребенка.