Lanvin прославил бескорыстную любовь

Французская марка Lanvin представила культовый аромат Éclat в новом оформлении — Tropical Flower. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 27 июня.

Обновленные флаконы украшены изображениями тропических растений. По словам представителей марки, два переплетенных между собой кольца украшают горлышко флакона, олицетворяя сакральный, гармоничный союз двух сердец, связанных узами бескорыстной любви. Колпачок флакона увенчан камнем цвета гибискуса, похожим на драгоценное украшение.

Упаковка из оргстекла выполнена с использованием ярких мотивов цвета фуксии и украшена изображениями пальмовых листьев и экзотических растений.

Lanvin — модный дом, основанный в 1890 году в Париже модельером Жанной Ланвен. Изначально выпускал одежду для мам и их маленьких дочек, что было отражено в созданном Полем Ирибом логотипе дома — изображении женщины, ведущей за руку ребенка.