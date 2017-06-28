Силовые структуры
 

Флот уточнил количество планируемых к постройке десантных вертолетоносцев

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Военно-морской флот России до конца 2025 года планирует иметь в строю два универсальных десантных корабля (УДК). Об этом в среду, 28 июня, сообщил замглавкома ВМФ по вооружению, вице-адмирал Виктор Бурсук, передает корреспондент «Ленты.ру» с международного военно-морского салона МВМС-2017 в Санкт-Петербурге.

В ноябре 2016 года стало известно, что Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) разработает для ВМФ проект УДК водоизмещением около 30 тысяч тонн. Перспективный корабль будет иметь модульную конструкцию. Разработка проекта ведется на основе проектного модуля водоизмещением от 10 до 30 тысяч тонн, для дальнейшего проектирования выбраны корабли двух типов — десантный вертолетоносный корабль-док водоизмещением около 15 тысяч тонн и УДК водоизмещением около 30 тысяч тонн.

В июле 2016 года ВМФ России сообщил о подготовке технического задания на разработку аналога десантных кораблей типа «Мистраль», передача которых России была осенью 2014 года отменена французским правительством в связи с украинским кризисом. Ранее Невское ПКБ уже разрабатывало проекты десантных кораблей подобного размера — в частности, проект 11780, созданный в последние годы существования СССР. Из-за сокращения военных расходов и распада СССР, этот проект, корабли по которому предполагалось строить в Николаеве, не был реализован.

В настоящее время ВМФ России не располагает универсальными десантными кораблями. Для доставки морской пехоты используются большие десантные корабли проектов 775 и 1171.

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