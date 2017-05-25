Флоту пообещали новый десантный вертолетоносец к 2022 году

Первый отечественный вертолетоносец, аналогичный французским «Мистралям», российский ВМФ может получить в 2022 году. Об этом «Ленте.ру» сообщил заместитель министра обороны Юрий Борисов в ходе выставки HeliRussia-2017. Он уточнил, что строительство кораблей заложено в госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы.

«Строительство вертолетоносцев занимает в среднем четыре года», — уточнил он.

В июле 2016 года сообщалось, что ВМФ России подготовил техническое задание на разработку универсального десантного корабля, аналогичного ранее заказанным во Франции вертолетоносцам типа «Мистраль». Ранее в январе 2016-го начальник управления кораблестроения ВМФ Владимир Тряпичников пояснил, что строительство такого корабля может начаться не ранее 2018 года.

Летом 2015 года сообщалось, что Крыловский государственный научный центр предложил проект универсального десантного корабля «Лавина». Его водоизмещение достигает 24 тысяч тонн, на борту размещается до 500 морских пехотинцев и 50 единиц боевой техники. Авиагруппа насчитывает 16 вертолетов: транспортно-десантных Ка-29, ударных Ка-52К или противолодочных Ка-27.