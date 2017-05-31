В России до 2027 года построят два десантных вертолетоносца

К исходу 2026 года в России будут построены два десантных корабля-вертолетоносца с дизель-газотурбинной силовой установкой. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Строительство кораблей, по его словам, заложено в госпрограмму вооружений на период 2018-2025 годов, хотя конкретный исполнитель заказа пока не выбран.

«Опытно-конструкторские работы по вертолетоносцам начнутся в 2018 году, в 2020 году планируется начать строительство головного корабля с поставкой его флоту в 2024 году. Производство единственного серийного корабля намечено на 2022 год с поставкой в 2026-м», — рассказал собеседник агентства.

Комбинированная силовая установка корабля, по словам источника, будет включать дизель как главный двигатель и турбину для форсирования мощности.

Собеседник агентства отметил, что «основу авиагруппы кораблей будут составлять вертолеты Ка-52К». Поставки этих вертолетов будут синхронизованы с передачей вертолетоносцев. Также на кораблях будут базироваться машины Ка-27, Ка-29 и Ка-31.

Летом 2015 года сообщалось, что Крыловский государственный научный центр предложил проект универсального десантного корабля «Лавина». Водоизмещение корабля достигает 24 тысяч тонн, на борту размещается до 500 морских пехотинцев и 50 единиц боевой техники. Авиагруппа насчитывает 16 вертолетов: транспортно-десантных Ка-29, ударных Ка-52К или противолодочных Ка-27.

В тот же период Невское проектно-конструкторское бюро представило свой проект десантного корабля под шифром «Прибой». Корабль водоизмещением около 14 тысяч тонн представляет собой развитие идеи десантных вертолетоносных кораблей-доков, близких по концепции к нидерландскому проекту «Роттердам». Корабль перевозит около 500 морских пехотинцев и 40-60 единиц боевой техники. Авиагруппа составляет четыре-шесть вертолетов.