ЦСР предрек снижение влияния России на энергетическом рынке ЕС

Присутствие России на энергетическом рынке Евросоюза в ближайшие два десятилетия будет сокращаться, поэтому Москве необходимо диверсифицировать направления сбыта газа и нефти, а также дистанцироваться от внутриполитических процессов ЕС. Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР), сообщает РИА Новости.

Снижение влияния Москвы связано с политизацией энергетического сотрудничества, поиском ЕС альтернативных поставщиков, инновациями в энергетической сфере, отмечается в документе.

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Также эксперты отмечают, что хотя Брюссель в долгосрочной перспективе останется важнейшим торговым партнером Москвы, обе стороны расходятся по целому ряду политических вопросов. «В ЕС сформировалась новая доктринальная база отношений с Россией, в которой страна определяется в числе основных вызовов безопасности», — указывают эксперты.

26 июня главы энергетических ведомств стран ЕС не предоставили Еврокомиссии мандат на переговоры с Россией о создании специальной юридической базы по газопроводу «Северный поток-2».

В октябре 2016 года глава ЦСР, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что для экономического роста России необходимо разрешить политические разногласия со странами Запада.

