Экстремал заснял свое падение на видео

Видео: liveleak.com

Экстремал, выполнявший прыжок с парапланом, заснял свое падение на видео. Ролик был опубликован на портале Liveleak.

Инцидент произошел в окрестностях коммуны Кессен в Австрии. Мужчина, летевший на параплане, запутался в стропах и упал в лес. Парашют, который пытался использовать экстремал, не раскрылся. Падение смягчили деревья, и мужчина, чье имя не называется, остался жив. Отмечается, что он был госпитализирован, но операция не потребовалась.

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