Российский велогонщик рассказал о семичасовых тренировках перед «Вуэльтой»

Российский велогонщик Ильнур Закарин, выступающий за швейцарскую команду Katusha–Alpecin, рассказал о тренировочном процессе перед многодневкой «Вуэльта Испании». Об этом сообщает Gruppetto.ru.

«Приезжаю на высоту, первые дни вкатываюсь и начинаю работать по плану, который адаптируется по итогам тренировок. Занятия разбиты на циклы, тренируюсь до завтрака, иногда после, все чередуется, обязательно есть горные ускорения и тяжелая тренировка на 6-7 часов. Провожу несколько таких циклов и можно выезжать на гонку», — рассказал спортсмен.

Он также отметил, что в дни отдыха старается просто лежать — смотрит фильмы, сериалы, читает, общается с семьей.

«Вуэльта» — одна из трех престижных велогонок наряду с «Тур де Франс» и «Джиро д'Италия». В этом году соревнования пройдут на территории Франции, Андорры и Испании. Гонка стартует 19 августа во французском Ниме, а финиширует 10 сентября в Мадриде.