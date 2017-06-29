Путин встретится с главой МИД ФРГ

Российский лидер Владимир Путин примет министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в четверг, 29 июня, передает ТАСС.

«Да, сегодня будет [встреча]», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Днем ранее глава МИД России Сергей Лавров провел совместную пресс-конференцию с Габриэлем в Краснодаре. Стороны, в частности, обсудили ход выполнения минских соглашений, ситуацию в Сирии и усилия по борьбе с международным терроризмом, уточняет «Российская газета».

26 июня Габриэль заявил, что не испытывает оптимизма относительно урегулирования кризиса на востоке Украины в ближайшей перспективе. По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, это связано с тем, что обе стороны конфликта нарушают режим прекращения огня.

