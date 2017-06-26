Глава МИД ФРГ выразил сомнения относительно быстрого урегулирования на Украине

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что не испытывает оптимизма относительно урегулирования кризиса на востоке Украины в ближайшей перспективе. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, это связано с тем, что обе стороны конфликта нарушают режим прекращения огня.

Ранее 26 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости проведения в ближайшее время переговоров в формате «нормандской четверки». Об этом он сообщил после встречи с украинским коллегой Петром Порошенко в Париже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что в Кремле обсуждается возможность проведения телефонного разговора в формате «нормандской четверки».

20 мая Порошенко сообщил, что Киев не видит альтернативы минским договоренностям и настаивает на их полном выполнении.

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Минские соглашения — документ, согласованный в феврале 2015 года лидерами «нормандской четверки» — Германии, Франции, Украины и России. Он направлен на деэскалацию вооруженного конфликта на востоке Украины и предусматривает, в том числе, введение в Донбассе режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, законодательное закрепление особого статуса региона.

Страны Запада постоянно возлагают на Москву ответственность за выполнение минских соглашений, а также связывают с этим снятие санкций. В свою очередь Россия напоминает, что является одним из гарантов минского процесса, а не стороной конфликта.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, в результате которого за это решение выступило подавляющее большинство участников голосования. Киев отказывается признать результаты плебисцита. Москва настаивает, что референдум был осуществлен в соответствии со всеми нормами международного права.